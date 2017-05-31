Волочкова носит парик: Балерина намекнула на новые тренды в своих причёсках

Новая публикация балерины шокировала подписчиков. Кроме того, что Анастасия Волочкова ужаснула своим видом после отдыха, поклонники предположили, что она часто носит парики.

Новая фотография Анастасии Волочковой вновь вызвала ажиотаж среди её подписчиков. На снимке балерина стоит на фоне париков в мастерской Майи Михайловны, которая известна на Рублёвке как мастер наращивания волос. В описании к фотографии Анастасия рассказала о том, что после солнца и моря волосы нуждаются в восстановлении, посоветовав подписчикам своего мастера.

Стоит заметить, что Анастасия Волочкова любит делать намёки, которыми хочет о чём-то сообщить. Из-за этого можно предположить, что балерина время от времени носит парик.

Также поклонники были удивлены внешностью Анастасии после её поездки в Таиланд. Один из подписчиков заметил, что ночные вечеринки на острове негативно отразились на её лице. Другие же начали активно спорить с хейтерами балерины и утверждать, что Анастасия как всегда прекрасна.