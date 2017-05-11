Поп-король Филипп Киркоров с Ольгой Бузовой устроили страстные танцы около машины

10 апреля певица Ольга Бузова добавила видео в свой Instagram, где были засняты довольно страстные танцы с поп-королём Филиппом Киркоровым.

Ведущая и певица Ольга Бузова выложила на свою страницу в Инстаграм новое видео, на котором она с Филиппом Киркоровым танцевала на парковке под новый хит короля эстрады «Цвет настроения синий». Данное видео имело очень страстный характер. Подписчики Ольги оставили довольно таки много комментариев под данным постом. Некоторые считали, что Бузова сама «липнет» к Киркорову, а другие писали, что это Филипп любыми способами продвигает свою новую песню.

Также, экс-супруг Пугачевой едва не поцеловал ведущую, но вовремя опомнился и обошлось всё «поцелуем в носик». Буквально за сутки видео набрало более трёх миллионов просмотров. Филипп рассказывал, что очень хорошо относится к семье Бузовой, также и певица относится к родным Киркорова. На концерте, который был не так уж давно, певец пригласил на сцену бабушку Оли и посвятил ей песню. Можно отметить, что Ольга и Филипп готовят новый проект, о котором ещё ничего не известно.