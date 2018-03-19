Киркорову предложили жениться на Бузовой после того, как он держал ее за грудь

После жарких танцев Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова на парковке фанаты предложили королю российской эстрады жениться на телеведущей. Они отметили, что Киркоров трогал Бузову за грудь, а это уже серьезный повод для женитьбы.

В социальных сетях вовсю обсуждают страстные танцы Киркорова и Бузовой на автомобильной парковке под песню "Цвет настроения синий". В танце знаменитый исполнитель даже прокричал телеведущей, что песню написал специально для нее. Фанаты оценили раскованные движения Бузовой и то, как нежно Киркоров трогает певицу за грудь.

Они отметили, что после этого певец просто обязан жениться на девушке. Многие фанаты также призвали Бузову не упускать свой шанс, ведь с таким мужчиной она будет "как за каменной стеной". Поклонники посоветовали Бузовой как можно скорее решать данный вопрос, ведь детям Киркорова, Мартину и Алле-Виктории, требуется мать.

Стоит отметить, что сами знаменитости пока никак не прокомментировали предложение фанатов.