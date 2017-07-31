"Трамп истерит": поклонники Кудрявцевой рассуждают на тему войны с США

Российская телеведущая Лера Кудрявцева обратила внимание на публикацию Дональда Трампа относительно войны в Сирии. Она захотела узнать о том, что думают об этом её подписчики в Instagram.

Поводом для публикации послужило сообщение Дональда Трампа в Twitter, в котором прокомментировал обещание российских властей сбивать все ракеты, направленные на Сирию. Он отметил, что они точно будут, при этом более «умные», чем ранее.

Лера Кудрявцева решила спросить своих подписчиков, что они думают на этот счет, хоть и считает, что Instagram не самая удобная площадка для таких обсуждений. Многие из поклонников телеведущей негативно отреагировали на сообщение президента США, назвав подобное поведение недостойным главы государства. «Трам истерит» - так описали происходящее фанаты Кудрявцевой. Многие считают, что это просто провокация со стороны правительства США, а подобные люди не могут быть достойными правителями. Некоторые из них опасаются, что продолжение подобных высказываний может привести к более решительным действиям.