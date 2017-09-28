Бойфренд беременной Хлои Кардашьян изменил ей с несколькими женщинами

Беременная Хлои Кардашьян узнала, что ее бойфренд Тристан Томпсон изменял ее с несколькими женщинами. Семейство Кардашьян еще не давало официальных комментариев, но от неверного баскетболиста они уже отписались в Instagram.

33-летняя Хлои Кардашьян готовится стать матерью, отцом ее ребенка является ее 27-летний бойфренд-баскетболист Тристан Томпсон. Многие считали, что их союзе идеален, но СМИ нашли повод для громкого скандала. Оказалось, что пока Кардашьян носит ребенка, ее избранник изменяет ей, причем не с одной, а сразу с несколькими женщинами.

Сразу два крупных зарубежных издания опубликовали два разных ролика. На первом баскетболист, еще в 2017 году, целовал и обнимал сразу двух девушек. Второе видео, более «свежее», показывает вечеринку на Манхеттене. На нем Томпсон и привлекательная девушка весь вечер целовались, а после мероприятия они удалились в гостиницу. По словам журналистов, спортсмен опасался быть замеченным и постоянно оборачивался.

Как на измены отреагировала сама Хлои Кардашьян – пока не известно. Между тем, поклонники семейства Кардашьян заметили, что от Томпсона в его Instagram-аккаунте отписались сразу несколько родственников обманутой девушки.