Дмитренко поссорился с мамой Рапунцель и теперь вынужден жить в подъезде

Участники "Дома-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко сразу же после рождения дочери стали ссориться. Сам Дмитренко считает, что всему виной мать его жены, потому уже который день отказывается ночевать дома и спит в подъезде.

Как стало известно, молодые родители Рапунцель и Дмитренко выписались из роддома и, отказавшись ехать на проект, вернулись домой. На помощь им приехала мать Ольги, которая, по мнению Дмитренко, все только портит. Он отмечает, что женщина постоянно недовольна своим зятем, кричит на него матом при маленьком ребенка и заявляет, что будет лезть в их семью столько, сколько посчитает нужным.

Не стерпев такого напора тещи, Дмитренко переехал в подъезд и теперь общается со своей женой только по переписке. Он заявил, что пока Татьяна Владимировна не вернется к себе домой или не уедет куда-нибудь, в квартиру он заходить не будет, продолжит спать в подъезде.

Сама же Татьяна Викторовна ни в чем не считает себя виноватой, она отметила, что молодожены сразу же после выписки из роддома стали дуться друг на друга. По словам женщины, Дмитренко шантажирует ее дочь, требуя, чтобы ее мать покинула их дом, в противном случае он будет жить в подъезде. Татьяна Викторовна отмечает, что не намерена так быстро сдавать и не пойдет на поводу у своего зятя.