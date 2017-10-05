Бывшая участница "Дома-2" Анастасия Лисова рассказала, на кого больше похожа её дочь

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Лисова опубликовала снимок с дочерью Мирославой. Она рассказала, на кого из родителей больше похож ребенок.

На своей странице в Instagram Анастасия рассказала, что Мирослава растёт с каждым днём и уже становится тяжело держать её на руках. Она отметила, что дочь больше похожа на своего отца – Михаила, но мимикой больше напоминает маму. Лисова рассказала и о том, что не показывает лицо ребенка не из-за каких либо примет, а просто ждет того момента, когда появиться желание это сделать. В конце публикации Анастасия спросила у своих подписчиков о том, на кого больше из родителей похожи их дети.

Поклонники Лисовой отметили, что после родов экс-участница «Дома-2» значительно похорошела и светится счастьем. Они начали рассказывать о том, на кого похожи их дети. Некоторые вспомнили о примете, что девочки должны быть похожи на отцов, а мальчики – на мам, но отметили, что всё это не стоит воспринимать всерьёз.