Располневшая Надежда Бабкина разочаровала поклонников своей внешностью

Надежда Бабкина, которая несколько лет назад преобразилась ради своего молодого избранника Евгения Гора, вновь набрала вес и сильно разочаровала поклонников своей внешностью. В своем Instagram она поделилась снимком и сообщила, что стала участницей очередного эфира шоу «Судьба Человека».

Многие поклонники восторгались силой воли Надежды Бабкиной, которой удалось найти силы и похудеть ради своего молодого возлюбленного. Певица стала выглядеть гораздо моложе своих лет и впечатляла своей внешностью. Однако, сейчас Бабкина стала вновь набирать вес и, как отмечают ее фанаты, начала «сдавать позиции».

В своем Instagram она разместила снимок, на котором певица стоит в народном костюме. В описании Бабкина указала, что она дала интервью для шоу «Судьба Человека», где она рассказала об актере Николае Добрынине.

Пользователи были шокированы тем, как выглядит на снимке Бабкина. По словам комментаторов, певица сильно располнела, ее лицо «опухло», а руки стали похожи на «толстые сосиски». Пользователи обратились к Бабкиной с просьбой вернуть былую красоту и заняться похудением. По мнению поклонников певицы, ей стоит внимательнее относиться к своему здоровью, так как в таком возрасте полнота и лишний вес могут стать причиной ряда болезней.