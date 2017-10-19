Матери Анжелики Волчковой стало плохо на церемонии прощания с дочерью

В Москве во вторник, 10 апреля, состоялась церемония прощания с погибшей актрисой театра и кино Анжеликой Волчковой. Проводить в последний путь актрису пришли ее родственники и коллеги, а мать Волчковой на церемонии едва не потеряла сознание.

Как стало известно, родители погибшей актрисы специально прилетели из Пензы на церемонию прощания, проводить Волчкову в последний путь также отправились ее 16-летняя дочь и супруг, друзья, знакомые и коллеги по сцене. Гроб актрисы просто утопал в цветах, а рядом с ним находилась рыдающая мать артистки.

Пока супруг Волчковой успокаивал дочь, которая потеряла самого близкого человека, он и не заметил, что его теще стало плохо. Она рыдала и практически не стояла на ногах, впоследствии женщину пришлось отпаивать водой, чтобы привести в чувство. Отмечается, что на церемонии прощания никто не сдерживал слез, плакали даже мужчины.

Известно, что родственники приняли решение похоронить Анжелику Волчкову в Пензе, где с ней смогут проститься друзья, одноклассники и бывшие коллеги, ведь именно там она и начинала свою карьеру.