«Модель!»: 17-летняя дочь Веры Брежневой затмила мать снимком в купальнике

Поклонники Веры Брежневой заметили, что у певицы заметно подросла и похорошела ее старшая дочь. 17-летняя Соня Киперман показала свой снимок в купальнике и впечатлила пользователей красотой и стройностью.

Певица Вера Брежнева продолжает сохранять за собой статус красивой и привлекательной женщины. Ее поклонники заявляют, что звезда имеет красивую фигуру и будет продолжать оставаться сексуальной. Однако, Брежневу может затмить своей красотой ее собственная дочь. 17-летняя Соня Киперман разместила в своем Instagram снимки, после которых многие решили, что от своей известной мамы она взяла самое лучшее.

Многие пользователи отметили, что юная дочь Брежневой прекрасно выглядит и унаследовала от своей матери хорошую фигуру и стройное тело. Соне Киперман пророчат карьеру в модельном бизнесе и утверждают, что она имеет все шансы стать еще популярнее, чем ее мать.

Сейчас Соня Киперман переехала в США, там она уже пробует себя в модельном бизнесе и учится. Она живет самостоятельной жизнью и имеет молодого человека. Пользователи желают дочери Брежневой удачи и успехов, так как красотой и стройностью ее уже «наградила» мать.