71-летняя Татьяна Васильева решилась на очередную пластическую операцию

71-летняя актриса Татьяна Васильева никогда не скрывала своего пристрастия к пластическим операциям, в этот раз она решилась сделать контурную операцию на губах. Над губами Васильевой хирурги работали в конце марта, в декабре ей делали операцию по подтяжке овала лица.

Как стало известно, за последние месяцы Татьяна Васильева успела сделать еще 2 новых операции. Первая операция состоялась в декабре, тогда ей подтянули овал лица, это обошлось актрисе в 54 000 рублей. В конце марта Васильева решила изменить свою губу и сделала контурную пластику.

Врач-косметолог пояснила, что контурная пластика губ делается не для увеличения их форм. К такой операции прибегают для того, чтобы изменить возрастные изменения губ, поднять вверх их уголки и убрать складку над ними.

Сама Татьяна Васильева никогда не скрывала своих пластических операций. Она довольна изменениями своей внешности. По словам актрисы, когда она ехала в метро и видела женщин своего возраста, она сравнила их внешность со своей. Васильева уверена, что ее внешность не может ее не радовать. По словам актрисы, у любой женщины должно быть стремление оставаться красивой.