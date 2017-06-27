Ясновидящая раскрыла секрет о личной жизни Шепелева после смерти Фриске

Ясновидящая Николь Кузнецова проверила ауру телеведущего Дмитрия Шепелева и рассказала о его отношениях с женщинами. По словам экстрасенса, в настоящий момент муж покойной Жанны Фриске не планирует серьезных отношений, он занят сыном Платоном, работой и общением с друзьями.

Известно, что вокруг Дмитрия Шепелева ходит много слухов, один из которых о том, что телеведущий якобы закрутил роман с известной бизнесвумен. Николь Кузнецова опровергла такие предположения, отметив, что Шепелев пока не нашел "свою" женщину, а также не ставит в приоритет ее поиски. Она отметила, что видеть рядом с телеведущим женщину хочет общество, а не сам Шепелев. Экстрасенс рассказала о том, что Дмитрий Шепелев правильно расставляет приоритеты в жизни.

В настоящий момент на первом месте для него стоит его пятилетний сын Платон, затем идет работа и общение с друзьями. Кузнецова рассказала о том, что телеведущий держит в своей жизни только "нужных" людей, дружбу он заводит осознанно и все его знакомые не разочаровываются в нем. По словам ясновидящей, Дмитрий Шепелев верен своим друзьям и может стать отличным товарищем и советчиком как мужчинам, так и женщинам.