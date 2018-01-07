Анастасия Волочкова без макияжа шокировала фанатов постельным фото

Анастасия Волочкова вместе с семьей и своим возлюбленным вернулись в Москву из теплого Таиланда. Сообщить об этом балерина решила в своем привычном образе, а именно в постели и без макияжа.

В Instagram Анастасия Волочкова разместила фото, где предстала перед поклонниками без макияжа. Стоит отметить, что в последнее время балерина предпочитает закрывать доступ для интернет-пользователей на комментирование своих публикаций. Однако в этот раз Волочкова сделала исключение и фолловеры смогли раскритиковать лицо знаменитости без макияжа.

«Анастасия, опять кровать? Ты вообще из нее вылезаешь? Судя по хронически немытой засаленной голове, по ходу нет», «Что с лицом, после похмелья?», «Настя, вам без макияжа нельзя публично показываться», «Опять голая. Не надоело самой?», - заявили интернет-пользователи.