Юлия Ковальчук во сне увидела пол и имя будущего ребенка

Полгода назад в семье знаменитых исполнителей Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова родилась дочь. Только недавно певица решилась назвать имя дочери и рассказала, что пол и имя будущего ребенка увидела во сне.

Как рассказала Ковальчук, она не хотела придавать огласке свое интересное положение, однако скрывать это долго не удалось, так как внимательные фанаты и журналисты заметили ее растущий живот. После рождения дочери Ковальчук и Чумаков никому не называли имя малышки, однако недавно певица все же раскрыла данный секрет.

Она рассказала, что однажды утром проснулась и рассказала мужу о том, что во сне видела девочку, которую звали Амелия. Певица сразу же поняла, что это их дочь и отметила, что тогда решила, что дочь она назовет именно так. Чумаков с ней согласился и больше вопрос о выборе имени будущего ребенка не стоял.

Также Ковальчук рассказала о том, что в самом начале беременности на подсознательном уровне будущие родители догадывались, что у них будет дочь. Когда на УЗИ им назвали пол ребенка, они просто переглянулись и улыбнулись, ведь уже и сами обо всем догадывались.