Юлия Волкова превратилась в старуху на новом фото

Известная певица и экс-участница музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова опубликовала в своем Instagram новое фото, где, по мнению подписчиков, превратилась в старуху. Они считают, что ее новый образ выдался совсем неудачным.

Исполнительнице Юлии Волковой на данный момент всего 33 года, а фанаты уже записали ее в разряд "старух". Всему виной ее новые посты в фотохостинге Instagram, где она показала свежие снимки с прогулки. Больше всего поклонников удивило фото, где певица держит на руке и плече двух голубей розового цвета. Они единогласно заключили, что на нем Юлия Высоцкая совсем на себя не похожа и выглядит на все 45 лет.

Как подметили некоторые из комментаторов, ей не совсем подходит фасон солнцезащитных очков, которые она для себя выбрала. Кроме того, после публикации этого снимка многие стали утверждать, что певица точно пользовалась услугами пластического хирурга, так как ее лицо подтянуто, а шея выглядит не совсем привлекательно.