Экс-любовник Пугачевой: «Для зачатия своих детей Примадонна использовала мой генетический материал»

Экс-любовник Аллы Пугачевой Сергей Челобанов посетил скандальное шоу «ДНК», там он выяснял, является ли сын его гражданской жены его родным ребенком. Помимо этого, Челобанов заявил, что Примадонна могла использовать его генетический материал для зачатия своих детей.

Сергей Челобанов пришел на шоу «ДНК» для выяснения того, является ли 2-летний ребенок его гражданской супругой его родным сыном. По словам певца, он стал замечать, что мальчик на него похож. Однако, на шоу было доказано, что ребенок является родным сыном Челобанова.

Челобанов не смог обойти темы своих давних отношений с Аллой Пугачевой. Так как его экс-возлюбленная продолжает сохранять популярность и быть в центре внимания, певец решил сделать несколько заявлений, чтобы «поймать волну» славы Примадонны. По словам Челобанова, с Пугачевой они познакомились и сразу стали пить за знакомство. Чуть позже они уже танцевали и прижимались друг-к-другу «ближе, чем положено».

Сергей Челобанов заявил, что он может быть биологическим отцом детей Пугачевой. По словам певца, его экс-возлюбленная могла использовать его генетический материал для зачатия своих наследников. Такую версию, граничащую с фантастикой, Челобанов пояснил тем, что Пугачева хотела от него детей и, когда они еще были парой, она часто водила его по обследованиям.