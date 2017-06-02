В Болгарии умер автор первых хитов Киркорова Тончо Русев

Ночью, с 10 на 11 апреля в Болгарии умер композитор Тончо Русев, написавший музыку для первых хитов певца Филиппа Киркорова. Музыканту было 85 лет, до его 86-го Дня Рождения оставалось 9 дней.

О смерти болгарского композитора в своем Instagram-аккаунте сообщил певец Филипп Киркоров. Он рассказал, что Тончо Русев писал музыку для его первых песен, ставших хитами. Благодаря композитору Киркоров пел песни о Синдбаде-Мореходе, хит «Днем и Ночью». также автор музыки создал для певца композицию, которую тот исполнил вместе с Ани Лорак, песню под названием «Спроси у моря».

Помимо этого, отмечает Киркоров, Тончо Русев создал песню, которая стала любимой и дорогой даже для певца. Речь идет о композиции «Ты, Ты, Ты».

Киркоров написал, что Русев и его творчество навсегда останутся в его памяти и сердце. Композитор был известен не только в Болгарии. Он также писал песни и для Софии Ротару. Смерть музыканта наступила после продолжительной борьбы с болезнью. Тончо Русеву было 85 лет.