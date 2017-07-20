Катя Лель наконец-то рассказала, что значит «джага-джага» в ее песне

Стало известно, что же на самом деле значат слова «муа-муа» и «джага-джага» в известной песне Кати Лель. Сама певица в шуточной форме ответила на вопрос, тревожащий многих людей.

Комичная история с рассекречиванием значения слов «джага-джага» в песне Кати Лель разыгралась в Twitter. Одна из девушек написала, что в детстве ее сильно волновало, что же значат «муа-муа» и «джага-джага» в пенси, которую пела Катя Лель. Девушка обращалась с таким вопросом к своим родителям, но те пообещали, что она узнает об этом позже. В итоге, девушка выросла, но то, что она узнала ее не порадовало.

По словам девушки вместо «муа-муа» и «джага-джага», о которых так красиво пела Катя Лель, она попробовала «говна на лопате». Пост вызвал немалый ажиотаж, но, когда на него решила ответить сама Катя Лель, история стала еще более громкой.

Катя Лель ответила на такой пост словами «если честно, я тоже». Тем самым певица отметила, что про «муа-муа» сладко поется лишь в песне, в жизни, по-видимому, все обстоит иначе.

Однако, оказалось, что аккаунт, с которого якобы Катя Лель ответила на смешной пост, является фейковым. Менеджер певицы опровергла все данные и заявила, что Катя Лель не имеет к данному аккаунту никакого отношения.