Рустам Солнцев раскрыл секрет, сколько Рапунцель получила за трансляцию родов

Не так давно знаменитая участница "Дома-2" Ольга Рапунцель родила дочь. Она согласилась показать свои роды в режиме "онлайн", отметив, что за это ей вовсе не платили. Несмотря на все уверения Рапунцель, скандально известный шоумен Рустам Солнцев утверждает обратное.

Первого апреля Рапунцель подарила Дмитрию Дмитренко дочь и теперь молодые родители полностью наслаждаются своим счастьем. Воспитанием ребенка Рапунцель и Дмитренко занимаются сами, а имя малышки до сих пор скрывают не только от фанатов, но и от собственных родственников. Многих шокировало то, что участники проекта решили транслировать свои роды "онлайн", однако тогда Рапунцель нуждалась в поддержке не только от мужа, но и от фанатов.

Недавно Ольга Рапунцель заявила о том, что за трансляцию родов ей ничего не платили и назвала организаторов "Дома-2" обманщиками, а также отказалась возвращаться на проект. Но шоумен Рустам Солнцев утверждает обратное. По его словам, Ольге Рапунцель заплатили столько же, сколько и всем остальным участникам за рождение ребенка на проекте, а также около миллиона рублей за трансляцию родов.

Он поинтересовался у своих подписчиков, смогли ли они решиться на подобное за миллион рублей и жестко раскритиковал молодых родителей. Солнцев отметил, что роды - это довольно интимный и личный процесс в жизни каждой женщины, потому Рапунцель не следовало пускать в родовую палату журналистов.