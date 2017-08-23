Близкая подруга погибшей Волчковой рассказала о ее последних днях жизни

Близкая подруга погибшей актрисы Анжелики Волчковой рассказала о последнем сообщении, отправленном артисткой. Женщина до последнего надеялась победить онкологическое заболевание и продолжала радоваться каждому дню.

Как рассказала подруга Волчковой, она отправила актрисе сообщение с просьбой надеется на лучшее и верить в свое выздоровление, а также написала ей различные слова поддержки. В ответ на это Волчкова прислала сообщение, в котором было сказано, что она с нетерпением ждет солнечных летних дней, ведь, по ее мнению, солнце представляет из себя энергию и жизнь.

Несмотря на то, что актриса лечилась уже больше трех лет, она до последнего не теряла надежду. Как рассказала ее подруга, Волчкова в конце своего послания написала, что все обязательно будет хорошо и поставила три веселых смайлика, а спустя несколько дней скончалась.

Напомним, что актрису Анжелику Волчкову доставили в больницу еще в декабре прошлого года, однако тогда артистка настоятельно просила медиков не рассказывать СМИ о ее болезни. Волчкова верила в свое выздоровление и не планировала сдаваться раку, пока в 47 лет он ее не погубил.