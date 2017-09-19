«Стала Халком»: Элизабет Олсен раскритиковали за неудачное кожаное платье

Элизабет Холмс, которая сыграла одну из главных ролей в фильме «Мстители: Война бесконечности», пришла на премьеру картины в Лондоне в неоднозначном образе, за который ее уже окрестили «Халком». Для мероприятия актриса выбрала зеленое кожаное платье от модного бренда Alexandre Vauthier, выбор был неудачным.

Элизабет Холмс, в отличии от своих сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен, который любят бохо-стиль, решила примерить на себя образ 80-х. Для этого она выбрала зеленое кожаное мини-платье от Alexandre Vauthier.

Наряд имеет глубокое декольте, бант, складки и асимметрию. Однако, верх платья весьма невыгодно показал фигуру миниатюрной актрисы.

В зеленом платье у Элизабет Олсен плечи кажутся весьма внушительными. За счет объемных рукавов актриса стала похожа на «Халка», а ее и так невысокий рост стал казаться еще меньшим. Пользователи отметили, что у актрисы не получилось подобрать хороший наряд. В зеленом платье она стала похожа на «огромного Халка» и превратилась в «квадрат».