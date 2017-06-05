Эксперт: в новом клипе Бузова явно демонстрирует потребность в сексе

Волгоградский клинический психолог Дмитрий Софин высказался по поводу нового клипа Ольги Бузовой на песню «Бери меня». По словам эксперта, певица открыто демонстрирует свою потребность в сексе и заняла в российском шоу-бизнесе «нишу» исполнительницы песен о сексе с мужчинами.

Ольга Бузова известна своими яркими образами и неординарными выступлениями. Ее творчество находит как массу поклонников, так и массу хейтеров. Так или иначе, ее клипы и песни бьют рекорды по просмотрам и скачиваниям, что не может не говорить о хороших результатах ее работы.

Вчера, 9 апреля, Бузова презентовала свой новый клип на песню «Бери меня». В нем певица, уже традиционно, предстала в откровенных нарядах. По мнению эксперта в области клинической психологии Дмитрия Софина, все образы Бузовой демонстрируют ее желание к сексуальной близости. В начале клипа Бузова идет с гирей на ноге. По мнению психолога, эта гиря символизирует страх открыть желание к близости с мужчиной.

Бузова символично показывает, что ей страшно открыться, но она влюблена. Психолог также считает, что Ольга Бузова последовала примеру зарубежных звезд и начала не умалчивать темы секса и желания.

Именно поэтому она пользуется популярностью. Творчество Бузовой, уверен эксперт, влияет на подрастающих девушек, у нее они учатся быть откровеннее и не бояться своих желаний.