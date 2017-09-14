Сати Казанова впервые показала на видео свою роскошную свадьбу в Италии

Певица Сати Казанова впервые показала видео со своей роскошной свадьбы в Италии. Первое торжество Казанова и ее муж Стефано Тиоццо сыграли в Кабардино-Балкарии, второе – на родине супруга, в Италии.

Сати Казанова и Стефано Тиоцоо сыграли сразу две свадьбы. Сначала они отметили свой союз традиционной кавказской свадьбой в Кабардино-Балкарии. Чуть позже они отправились в Италию, на родину супруга певицы. Там они отметили свадьбу с немалым размахом, но снимками с этого торжества Казанова делилась не так охотно, как фотографиями с кавказской свадьбы.

Теперь же, в своем Instagram-аккаунте Сати Казанова размесила ролик, на котором показаны фрагменты ее роскошной свадьбы в Италии. На видео певица и ее муж в роскошном убранстве позируют на фоне пейзажей и декораций. В описании Сати Казанова рассказала о том, какие клятвы они с мужем давали друг-другу на импровизированной церемонии.

Сати Казанова клялась беречь семейный бюджет и не транжирить деньги. Ее муж пообещал, что будет освобождать свою возлюбленную от ее обещания каждый раз, когда она «потеряет сознание» от платья или туфель. По словам певицы, некоторые клятвы были шуточными, но некоторые до сих пор вызывают у нее слезы своей трогательностью. Пользователи впечатлились роскошной свадьбой Сати Казановой и пожелали ей семейного счастья.