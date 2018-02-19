Больная Рапунцель из "Дома-2" сбежала из больницы в тяжелом состоянии

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель попала в больницу в тяжелом состоянии. Как оказалось, девушка сильно заболела и постоянно плачет, от чего ее состояние только ухудшается. Алена не смогла выдержать гнетущей обстановки в больнице и попросту оттуда сбежала, теперь за ней ухаживает ее молодой человек Илья Яббаров.

Как стало известно, сестра недавно родившей Ольги Рапунцель, Алена Савкина, попала в больницу с осложнениями. Девушка рассказала о том, что ее госпитализировали с температурой 39 градусов и подозрением на пневмонию. После снимка медики установили, что осложнений нет, у Алены просто грипп средней степени тяжести. Участница "Дома-2" рассказала о том, что она не могла находиться в инфекционной больнице, на нее давила обстановка и смущало то, что там лежат люди с гепатитом. Она постоянно плакала, от чего ее состояние только ухудшалось, после чего девушка просто сбежала домой.

В настоящий момент все заботы о больной Рапунцель взял на себя ее молодой человек Илья Яббаров. Алена рассказала, что ее возлюбленный очень трепетно к ней относится, дает таблетки, приносит горячий чай и еду, а также самостоятельно ставит уколы, из-за чего ему приходится рано вставать. Рапунцель пожаловалась подписчикам, что ей все еще плохо, однако она уверена, что благодаря заботе любимого довольно быстро поправится.