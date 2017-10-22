Хлоя Морэц отреагировала на измену ей сына Виктории Бекхэм с моделью Playboy‍

Известная голливудская 21-летняя актриса Хлоя Морэц отреагировала на измену ей 19-летнего сына Виктории Бекхэм Бруклина с 20-летней моделью Playboy‍ Лекси Вуд, оставив несколько публикаций в своем Instagram.

Зарубежные таблоиды пестрят заголовками о расставании Хлои Морец и Бруклина Бекхэм. Как утверждают СМИ, накануне манекенщика видели вместе с сексуальной брюнеткой Лекси Вуд. Она также работает моделью и уже снималась для эротического журнала Playboy‍. Видимо, сын Виктории Бекхэм предпочел ее блондинке Морец, которая была с ним так долго.

Наконец сама актриса отреагировала на измену ей. Она оставила в Stories несколько скриншотов, на которых были отрывки из песни исполнительницы Карди Би "Будь осторожен". Это песня о девушке, которую бросил ее бойфренд ради другой возлюбленной. В песне высказывается однозначный негатив к парню, а также к его новой пассии. Ее певица называет, используя слова из нецензурной лексики.

Несмотря на это, кажется, Хлоя Морец все же хотела показать, что не впадает в депрессию и опубликовала несколько своих удачных фотографий. В комментариях к ним подписчики постарались максимально ее поддержать, делая ей комплименты, а также обсуждая плохой поступок Бруклина Бекхэма.

К слову сказать, актриса так и не удалила со своего профиля совместные фотографии с теперь уже бывшим парнем, хоть косвенно и признала, что он ей изменил.