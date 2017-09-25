Ольга Серябкина вызвала негодование фанатов эротическим фото

Популярная певица Ольга Серябкина продолжает эпатировать публику своими неоднозначными публикациями в Сети. На этот раз артистка возмутила интернет-пользователей высунутым языком и обнаженной грудью.

Ольга Серябкина обновила свой микроблог новыми смелыми снимками. На этот раз девушка лежит на диване в нижнем белье с открытым ртом и высунутым языком. Поклонники посчитали, что данное фото является одним из самых неприличных кадров в профиле знаменитости.

«Вроде взрослая женщина, а фотки пошлые», «Позор вам Ольга, как не стыдно подобное публиковать в ленту?», «Ужас, ужас просто! Срамота», «Ну это уже совсем, зачем было язык выставлять?», «Что-то с ней не так в последнее время, очень вульгарно», - заявили фолловеры Серябкиной.