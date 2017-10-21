«Вся в маму!»: подросшая дочь Волочковой впечатлила снимком в купальнике

Анастасия Волочкова показала в своем Instagram снимок со своей 12-летней дочерью Ариадной. Многие пользователи отметили, что юная наследница балерины очень похожа на свою мать, длинные ноги Ариадны произвели в Сети настоящий фурор.

В своем Instagram балерина Волочкова разместила совместный снимок со своей дочерью Ариадной. На фото дочь звезды стоит на качелях в купальнике, ее мать сидит рядом. Снимок произвел настоящий фурор, пользователи пришли в восторг и признались, что юная Ариадна впечатлила их своей красотой.

Ариадну сравнили с моделью Адрианой Лимой. Многие пророчат дочери балерины мировую популярность. Некоторые даже утверждают, что 12-летняя Ариадна имеет все шансы «затмить» свою мать.

Некоторые пользователи осудили Волочкову, обвинив ее в том, что она слишком рано показывает маленькую дочь. Комментаторы посоветовали балерину прививать своей дочери скромность и манеры, чтобы она «не пошла по стопам звездной матери». Меньше чем за 7 часов снимок, где изображены балерина Волочкова и ее юная дочь в купальнике, собрал почти 5 000 лайков.