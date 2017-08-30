Никита Пресняков признался, что в детстве выпрыгивал в окно ради адреналина

Никита Пресняков рассказал, что в детстве довольно часто прибегал к экстремальным развлечениям. Так, однажды внук знаменитой Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой выпрыгнул из окна, чтобы испытать адреналин.

Как рассказал российский исполнитель, в детстве ему нравилось смотреть передачу про то, как мужчины выполняли опасные трюки перед камерами. Несмотря на то, что в программе просили не повторять увиденное, Преснякова-младшего и его друзей предупреждение не останавливало. Молодой человек отметил, что в детстве, как и многие подростки, вместе с друзьями бродил по заброшенным особнякам и вызывал духов. Однажды парни решили испытать адреналин и принесли ржавую кровать, на которую прыгали из окна второго этажа и рикошетили в сено.

Это не единственное, чем занимался сын Кристины Орбакайте. Пока его звездным родителям приходилось находиться на гастролях, юный Пресняков осваивал экстремальные виды спорта. Так, по настоянию друзей он научился кататься на скейте и теперь вспоминает, как впервые решился съехать с пятиметровой отвесной стены. По словам Никиты, он подъезжал к самому краю стены, долго смотрел на то, как катаются другие ребята, а в один момент просто стал на доску и поехал сам.

Звездный ребенок признается, что тогда впервые испытал адреналин и поборол свои страхи. Никита Пресняков не стал рассказывать, как на его выходки реагировали родители и знаменитая бабушка, однако отметил, что переломы иногда его преследовали.