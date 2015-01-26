Модель из Венесуэлы Алисия Мачадо, которая в 1996 году завоевала титул "Мисс Вселенная" рассказала о домогательствах со стороны Дональда Трампа, в настоящее время занимающего должность президента США. За отказы с ее стороны она подвергалась жестокой травле.

СМИ передают слова из интервью с венесуэльской актрисой и моделью Алисией Мачадо, которая приобрела широкую популярность после победы на знаменитом конкурсе "Мисс Вселенная" в 1996 году. Оказывается, в те времена она регулярно подвергалась домогательствам со стороны Дональда Трампа, в настоящее время являющегося президентом Соединенных Штатов.

Мачадо рассказала, что именно он в том году был владельцем бренда "Мисс Вселенная". Когда ей удалось одержать первое место, будущий президент неоднократно к ней приставал и пытался затащить в постель. Тем не менее, даже несмотря на юный возраст, модель находила в себе силы давать отпор влиятельному бизнесмену. О своем решении она не жалела, однако позже столкнулась с его тяжелыми последствиями. В их числе была жестокая травля со стороны Трампа, что и вызвало ее проблемы с физическим, а также психическим здоровьем.