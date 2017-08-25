Ксения Собчак за отдых в Таиланде заплатила 2,5 миллиона рублей

Ксения Собчак, которая отправилась на отдых в Таиланд со своим мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном, арендовала роскошную виллу. По данным из СМИ, аренда таких апартаментов на 10 дней стоит 2.5 миллиона рублей.

Политик и журналист Ксения Собчак вместе со своим мужем Максимом Виторганом и маленьким сыном выбрали для отдыха Таиланд. Они арендовали одну из самых шикарных вилл в отеле Soneva Kiri. Вилла, где отдыхали Собчак с Виторганом, имеет площадь в 600 квадратных метров. на этом курорте свой медовый месяц провели Джоли и Питт, также тут отдыхала Мадонна.

Как узнали журналисты, аренда виллы, где жили Собчак с Виторганом, стоит 2,5 миллиона рублей за 10 дней. Вместе со звёздной парой отдыхали также их друзья дизайнер Расковалова и ее муж. Аренда могла быть поделена на две семьи, но, как считают СМИ, даже это не снизит миллионную цифру расходов Собчак. Помимо аренды журналист и ее супруг покупали авиабилеты и, скорее всего, заказывали дополнительные услуги. Как считают журналисты, отдых Собчак обошелся явно не в один миллион рублей.

Сама Собчак рассказывала, что этого отдыха она ждала давно. Ее сильно утомила президентская гонка и, заявила она, этот отдых она заслужила.