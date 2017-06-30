Экс-священник из «Дом-2» показал свое «домашнее порно» с Олесей Лисовской

Вальтер Соломенцев, экс-священник и звезда шоу «Дом-2», продолжает эпатировать публику даже после ухода со скандального проекта. Соломенцев выложил в Сеть фотографии из серии «домашнего порно», на которых изображена экс-участница телестройки Олеся Лисовская.

Соломенцев пришел на проект «Дом-2» для поиска любви. Там он недолгое время имел отношения с Олесей Лисовской. После ухода с шоу он стал фигурантом скандальных передач и продолжил эпатировать публику.

Теперь же он выложил в Сеть снимки с обнаженной экс-возлюбленной. На кадрах он и Лисовская занимаются сексом. Каждый снимок Соломенцев подписывал недвусмысленными фразами, он писал «порно с Лисовской» и многие другие слова.

На снимках, за которые аккаунт Соломенцева в Instagram был заблокирован, изображена оголенная Лисовская. Как указали пользователи, фотографии граничили с порнографией и явно оскорбляли Олесю Лисовскую, которая едва ли хотела, чтобы ее «голые» снимки стали достоянием общества.