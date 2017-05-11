Муж Марго Робби не разрешает актрисе сниматься в одном фильме с Брэдом Питтом

На днях стало известно, что популярная американская актриса Марго Робби может сыграть одну из ключевых женских ролей в новом фильме Квентино Тарантино. Однако муж актрисы категорически против, чтобы на съемочной площадке присутствовал Брэд Питт.

Муж Марго Робби Том Акерли не разрешает актрисе работать с Брэдом Питтом в предстоящем фильме Квентино Тарантино. Дело в том, что ранее американские таблоиды неоднократно говорили о тайном романе актеров и теперь Акерли очень ревнует красавицу-жену к разведенному Питту.

Сам Том Акерли рассказывает журналистам, что доверяет своей жене, однако мужчина беспокоится, что красавец Голливуда Брэд Питт может соблазнить Марго на съемочной площадке фильма «Однажды в Голливуде».