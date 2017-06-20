Екатерина Варнава поразила «голым» фото и короткой стрижкой

Екатерина Варнава показала в своем Instagram-аккаунте свое «Альтер-эго». Для необычного снимка звезда шоу Comedy Woman обнажилась и примерила короткую стрижку «под мальчика».

Телеведущая Екатерина Варнава продемонстрировала своим поклонникам новый образ. Для новой фотосессии звезда юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой в обнаженном виде и примерила короткую стрижку.

На снимке Варнава позирует голой, грудь она прикрывает руками. Вместо светлых волос и локонов звезда предстала с короткой стрижкой и темными волосами. В описании она указала, что на снимке она показала свое «Альтер-эго».

Пользователи заявили, что Варнава удивила их возможностью перевоплощения. Даже со стрижкой «под мальчика» звезда остается привлекательной и демонстрирует неординарность. Как указали поклонники, Варнава выглядит «сногсшибательно» и ее образ их шокирует «глубиной и чувственностью». Снимок уже собрал больше 135 000 лайков, поклонники звезды назвали его «удачным экспериментом».