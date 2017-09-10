«Тянет на подвиги»: Сергей Глушко честно рассказал об изменах Наталье Королёвой

Стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, откровенно рассказал, изменяет ли он своей жене Наталье Королёвой. По словам Тарзана, эротические снимки и выступления еще не являются фактом того, что он может предать свою супругу.

Сергей Глушко сейчас часто обсуждается в Сети, его откровенные выступления и эротические снимки становятся скандальными. Многие пользователи недоумевают от того, что певица Наталья Королёва так спокойно реагирует на выходки своего мужа-стриптизера.

В своем недавнем интервью Тарзан решил прояснить ситуацию и рассказал, что иногда его все-таки «тянет на подвиги», но соей жене он никогда не изменял. По словам Сергея Глушко, его жена Наталья Королёва очень проницательный человек и врать ей он не станет, так как это бессмысленно.

Помимо того, что Королёва сразу может узнать об измене, Тарзан остается ей верным еще и из других соображений. Он любит свою жену и понимает, что иметь отношения с другой женщиной просто недопустимо. Себя она называет совестливым человеком и утверждает, что в браке существуют вещи, которые попросту нельзя делать.

Что касается откровенных фотографий и скандальных видеозаписей его выступлений, Тарзан отмечает, что все это он делает для «шумихи». По словам стриптизера, так делают все, но сейчас внимание заострено почему-то только на нем.