«Какой цинизм!»: за фото с кровью Павла Табакова обвинили в несоблюдении траура по усопшему отцу

Павел Табаков, сын погибшего актера Олега Табакова, подвергся жесткой критике из-за своего снимка в Instagram. По мнению пользователей, сын Табакова не соблюдает траур и «цинизмом удался в мать».

В своем Instagram-аккаунте Павел Табаков разместил снимок, на котором он измазан бутафорской кровью и странно выглядит. На фотографии сын погибшего актера изображен в образе вампира. Как предположили пользователи, Павел Табаков показал снимок со съемок в фильме «Ампир V».

Некоторые пользователи пришли в недовольство от снимка Павла Табакова. По их мнению, сыну погибшего актера стоило воздержаться от фотографий в крови. Сын Олега Табакова обвинили в несоблюдении траура по погибшему отцу.

Пользователи высказались о снимке в резкой и категоричной форме. По мнению некоторых, Павел Табаков «циничен, как и его мать». Сын актера рекомендуют удалить снимок с кровью и воздержаться от постов до тех пор, пока не закончится траур по погибшему Олегу Табакову. Как на такие высказывания отреагировал сам Павел Табаков – пока что не сообщается.