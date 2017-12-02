Гоген Солнцев и его пожилая невеста прошли проверку на детекторе и оказались шокированы

Звезда "Дома-2" и скандальный шоумен Гоген Солнцев и его пожилая невеста Екатерина решили перед свадьбой пройти проверку на детекторе лжи. Как показала проверка, будущие супруги достаточно неискренни по отношению друг к другу.

Как известно, недавно Гоген Солнцев сообщил общественности о его предстоящей свадьбе с его пожилой возлюбленной Екатериной. Влюбленные уже успели вместе поехать отдохнуть, а также подать заявление в ЗАГС. Перед свадьбой будущие супруги решили пройти проверку на детекторе лжи и пришли на передачу "На самом деле".

В эфире появилась также мать Гогена, которая с порога набросилась на Екатерину и отметила, что данной свадьбой ее сын только испортит себе жизнь, ведь жениться он хочет вовсе не по любви, а ради выгоды. Собственно, проверка на детекторе это и показала. Как выяснилось, никакой страсти и любви звезда "Дома-2" к пожилой даме не испытывает, он просто преследует свои корыстные цели. После проверки Гоген долго кричал о том, что детектор лжи показывает неправильные сведения и на самом деле он любит невесту.

Что касается его невесты, то она оказалась вовсе не так богата, как заявляла ранее. Оказалось, что тот особняк, который она ранее показывала журналистом вместе с Гогеном, был арендован.

В настоящий момент общественность интересует, что же на самом деле происходит между Гогеном и Екатериной и зачем они решили связать себя узами брака.