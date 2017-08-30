Анжелику Волчкову убил рак

8 апреля в одной из клиник Москвы умерла популярная российская актриса Анжелика Волчкова. Позже стало известно, что причиной смерти стал рак желудка.

Заболевание у знаменитости диагностировали в средине 2016-го года. Родственники были в курсе болезни Анжелики Волчковой, однако не пожелали рассказывать об этом СМИ. Медики же рассказали, что актриса не велела им раскрывать диагноз.

Тем временем в понедельник столичные СМИ узнали об истинном убийце артистки "Школы современной пьесы". Почти два года Анжелика Волчкова боролась с раком в различных отечественных и заграничных медучреждениях. Однако ни операции, ни химиотерапия положительного эффекта не оказали.

Несмотря на заболевание, она продолжала выступать в театре в прежней самоотдачей. Её последней ролью стала персонаж Марфа в премьере по мотивам произведения Николая Гоголя "Шинель\Пальто". Работа над спектаклем требовала от Анжелики Волчковой петь, танцевать и много двигаться. С чем она справлялась до декабря. Стоит отметить, что руководство "Школы" ближайший спектакль "Шинель\Пальто" посвятили имени покойной.