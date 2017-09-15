Эдита Пьеха опровергла сообщения СМИ о своем одиночестве в больнице

Некоторые СМИ Санкт-Петербурга не так давно распространили информацию о том, что знаменитая певица Эдита Пьеха оказалась в больнице с бронхитом и никто из родственников ее не навещает. Сама Пьеха опровергла данную информацию и отметила, что журналисты неправильно передали ее слова.

Певица рассказала о том, что ей на самом деле звонил некий журналист и поинтересовался, как она себя чувствует и всего ли ей хватает. Тогда она попросила его по дороге заехать в какую-нибудь аптеку и купить ей таблетки, за которые потом отдала деньги. По словам Эдиты Пьехи, на самом деле ее близкие довольно занятые люди, однако совсем покинутой она себя не чувствует. Ей привозят все необходимые лекарства и она уже идет на поправку.

Певица призвала поклонников не верить во всю информацию, которую распространяют СМИ, так как иногда получается так, что журналисты просто вырывают фразу из контекста и делают из нее "бомбу".