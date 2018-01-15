Блогер Лена Миро раскритиковала Ксению Собчак за шутки над православными людьми

Популярный блогер Лена Миро заявила, что телеведущая и политический деятель Ксения Собчак не имеет чувства такта и не уважает религию других людей. Стоит отметить, что Собчак неоднократно шутила на тему христианства, что многие россияне восприняли за кощунство.

Лена Миро вспомнила, как Ксения Собчак на религиозные праздники высмеивала веру и традиции других людей, тем самым подчеркивая, что она сама является заядлой атеисткой. «Воспитанные люди не шутят на тему религии. Не важно, кто ты - атеист, агностик, христианин, мусульманин, иудей, буддист, язычник или кто-то ещё… Знаете, что самое интересное? Я не слышала из уст Ксении ни одной шутки о мусульманах или иудеях», - заявила Миро.

Напомним, на этот раз Ксения Собчак в день Пасхи разместила неуместный анекдот про евреев, которые праздновали православный праздник. В прошлом году Собчак надела бороду и воплотилась в образ священника.