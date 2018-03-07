Рэпер Скрудшил сломал руку в ДТП на мотоцикле

В Украине рэп-исполнитель Эдуард Выграновский, известный под псевдонимом Скруджи, сломал руку во время ДТП на своём мотоцикле. Об этом он объявил на своей странице в Instagram.

Рэпер из музыкального лэйбла Black Star опубликовал в социальной сети видеоотчет с места происшествия. В ролике он лежит на земле у обочины дороги, положив голову на бутылку с минеральной водой, и описывает инцидент в нецензурных выражениях. Знаменитость также демонстрирует поврежденную руку. Рядом с кистью кость действительно выпирает в сторону и едва не разрывает кожу.

В описании к посту Скруджи пишет, что "словил highside". На сленге мотоциклистов это значит, что водитель во время аварии вылетел по высокой траектории. По словам рэпера, у него диагностировали лучезапястный оскольчатый перелом со смещением, а также ушибы и ссадины. Он также написал о повреждении его любимого "железного коня" Kawasaki z750.

В PR-отделе Black Star информацию подтвердили и добавили, что ДТП произошло из-за действий другого участника дорожного движения, который "подрезал" Скруджи. Сейчас исполнитель лечится в украинской больнице. Хирурги вынуждены провести пять операций, четыре из которых пациент уже пережил. В связи с серьёзной травмой все выступления артиста переносятся на неопределенное время.