Отец Ольги Бузовой показал ее детские фотографии

Отец Ольги Бузовой Игорь показал ее детские фотографии. В аккаунте певицы редко можно встретить архивные или ретро снимки, однако это решил исправить ее родитель.

В профиле Instagram известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой уже более 12 с половиной миллионов подписчиков. Эти люди каждый день оценивают ее публикации, которые она старается публиковать каждый день. Так, на ее странице собрано огромное количество отрывков из концертов, клипов, различные влоги и видео моментов из жизни. Тем не менее, так никто и не видел у нее фотографий из детства.

Ситуацию решил взять в свои руки и исправить ее отец Игорь Бузов. На своей странице в том же фотохостинге, где на него подписаны более 70 тысяч человек, он опубликовал несколько фотографий, где его две дочери Ольга и Анна Бузовы предстал совсем маленькими. Например, на одном из фото младшая Анна лежит на руках у отца совсем еще младенцем, а рядом с ними на корточках сидит будущая певица, которой на тот момент было не больше двух с половиной лет.

Некоторые пользователи сети были возмущены тем, что отец Бузовых выставил на всеобщее обозрение фотографии, где на них нет футболок, или те, на которых они запечатлены только в купальниках. Тем не менее, многие сошлись на мнении, что раньше были совсем другие понятия о том, что стыдно, и сейчас не нужно об этом судить отца двух красивых успешных женщин.