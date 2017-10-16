К Ольге Бузовой на "Дом-2" пришел бывший возлюбленный

В Сети появился видеоролик, на котором популярная телеведущая и певица Ольга Бузова танцует перед бывшим ухажером и участником "Дома-2" Романом Гриценко. Увидев, что их снимают, молодые люди засмущались и попросили прекратить съемку.

Как стало известно, Роман Гриценко вновь появился на проекте "Дом-2" и сразу же отправился к бывшей возлюбленной Ольге Бузовой, которая заметно похорошела за последнее время. Телеведущая встретила своего бывшего довольно радушно и станцевала перед ним, однако когда заметила, что их снимают, тут же попросила прекратить съемку.

Оператор поинтересовался, что делает Бузова, на что она ответила, что поет Гриценко песню. Тогда оператор, которым, как выяснилось, был Влад Кадони, спросил, что Гриценко забыл на проекте и смущенный парень ответил, что забежал поздороваться, так как соскучился, однако по ком именно он не стал уточнять.

Поклонники Бузовой не оценили появление Гриценко на проекте, отметив, что молодой человек вновь пытается возобновить отношения с телеведущей. Многие даже выразили мнение, что "приударить" за Бузовой Гриценко посоветовали родители, так как девушка довольно обеспечена и сможет содержать всю его семью. Они посоветовали телеведущей выгнать звезду "Дома-2", так как ей вовсе не нужен "нищий" альфонс, который будет тянуть с нее деньги. Сама Бузова пока никак не прокомментировала данную ситуацию.