Шотландский кинорежиссёр и актер театра и кино Эван Макгрегор передумал расставаться с экс-возлюбленной ‍Мэри Элизабет Уинстэд. Около месяца назад СМИ сообщали об их разрыве, однако на днях их счастливую пару снова видели вместе.

Зарубежные таблоиды сообщают новость о том, что Эван Макгрегор передумал расставаться с экс-возлюбленной‍. Сам кинорежиссёр и актер редко комментирует детали своей личной жизни, и в этот раз он не спешил комментировать расставание с актрисой ‍Мэри Элизабет Уинстэд. Тем не менее, журналисты и сами сделали вывод об их отношениях месяц назад, написав многочисленные статьи о том, что они расстались.

Однако недавно журналисты стали говорить о том, что Макгрегор передумал расставаться с экс-возлюбленной‍. Недавно его видели вместе с Уинстэд. Они шли со съемочной площадки, держась за руки. Папарацци, которые делали фото, отмечают, что между парой определенно сейчас царят прекрасные отношения.