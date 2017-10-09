Родные Эдиты Пьехи бросили ее во время тяжелой болезни

Родные известной 80-летней артистки Эдиты Пьехи бросили ее во время тяжелой болезни. На прошлой неделе она была госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга, из-за чего ей пришлось перенести два концерта, назначенные на 7 и 9 апреля.

Эдита Пьеха рассказала о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после госпитализации в больницу. Главное, на что она жаловалась, так это то, что родные бросили ее во время тяжелой болезни. По словам артистки, первые несколько дней она находилась практически без лечения, потому что в учреждении не было необходимых медикаментов. Между тем, никто из ее родственников не сходил в аптеку и не приобрел их для нее.

На выручку Эдите Пьехе пришли журналисты одного из отечественных изданий. Они купили ей лекарства и передали вместе с цветами через медсестер. Взамен артистка обещала обязательно показаться им, но немного позже, когда она станет чувствовать себя лучше.

Между тем, ситуацию прокомментировал наследник певицы Стас Пьеха. Он настаивал, что с его матерью все в порядке, а в больнице она из-за обычного бронхита. Он рассказал, что недавно тоже переболел, однако перенес это на ногах.