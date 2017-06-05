Ольга Бузова представила эротический клип на песню "Бери меня"

Знаменитая российская телеведущая и певица Ольга Бузова представила клин на новую песню "Бери меня". Как всегда, новоявленная певица сразила фанатов эротическими нарядами и сексуальными позами, а также своими пухлыми губами.

Недавно в Сети появился новый клип Ольги Бузовой на песню "Бери меня". В клипе певица бегает по пустыне в серебристом купальнике и платье такого же цвета, преодолевая песчаные заносы и постоянно падает. В конце клипа Бузова пробегает по цветущим садам, при этом не перестает петь о том, что ее следует взять с собой для того, чтобы полетать.

Кому именно телеведущая посвятила данную песню пока остается неизвестным, однако поклонники оказались в восторге. Многие фанаты выразили уверенность, что данная композиция станет стопроцентным хитом, другие же оценили великолепную работу режиссера. В настоящий момент клип "Бери меня" успели просмотреть более 15 тысяч раз и просмотры все добавляются.