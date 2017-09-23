Известный артист и певец Валерий Леонтьев рассказал, почему лечится только у иностранных врачей‍ и не доверяет отечественным. Уже 45 лет он остается на сцене, а в свободное время ездит к жене в США, где она находится на постоянном проживании.

Валерий Леонтьев дал интервью для одного из российских изданий, в ходе которого рассказал о подробностях личной жизни и отношений с законной женой Людмилой, а также ответил, почему лечится только у иностранных врачей‍ и не доверяет отечественным. По его словам, дело не в профессионализме специалистов.

Этот год стал юбилейным для известного артиста. Несмотря на то, что на сцене он вот уже 45 лет, сбавлять обороты не собирается. Этот год у него уже распланирован концертами и гастролями, а на большие праздники он отвлекаться не хочет. Леонтьев рассказал, что, несмотря на свою занятость, с женой видится довольно часто. Когда он летает к ней в Соединенные Штаты, то заодно посещает также и врачей. По словам певца, заграничных он предпочитает российским, так как не хочет, чтобы данные о его здоровье становились достоянием общественности.