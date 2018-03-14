Солнцев назвал Миро неврастеничкой и посоветовал Орловой позвать ее на "Дом-2"

Скандальный шоумен Рустам Солнцев решил прокомментировать скандал между ведущей "Дома-2" Ольгой Орловой и блогершой Леной Миро. Он назвал последнюю неврастеничкой и отметил, что Орловой следовало позвать ее на "Дом-2", а не в ресторан.

Как известно, недавно Лена Миро раскритиковала Ольгу Орлову по поводу ее естественного внешнего вида, отметив, что певица и телеведущая переборщила с "уколами красоты". В ответ на это Орлова пригласила Миро в ресторан и предложила ей потрогать ее лицо, чтобы убедиться в его естественности. Блогерша заявила, что прикасаться к лицу ведущей ей противно и отказалась принимать дружеское приглашение, продолжая поливать Орлову грязью.

Рустам Солнцев не остался в стороне и решил прокомментировать данный скандал. Он отметил, что Орловой вовсе не следовало завязывать дискуссию с блогершей-неврастеничной Миро, так как она готова закидать "фекалиями" каждого, кто успешнее и богаче нее. Он уверен, что пост об Орловой Миро оставила из зависти, а телеведущей следовало пригласить ее не в ресторан, а в "Дом-2".

По словам Солнцева, на проекте дефицит с больными людьми, которые будут устраивать скандалы и плести интриги, потому блогерша идеально вписалась бы в коллектив. Также Солнцев заметив, что позвать Миро на "Дом-2" стоило хотя бы потому, что она станет идеальной парой для Венцеслава.