Актер из "Можора" Денис Шведов на Пасху стал отцом‍ во второй раз

Актер из телесериала "Можор" Денис Шведов стал отцом‍ во второй раз. Его супруга Александра Розовская в православный праздник подарила его сына.

СМИ сообщают о пополнении у пары театральных актеров Дениса Шведова и Александры Розовской. Они сумели скрывать беременность целых девять месяцев и рассказали о том, что актриса должна родить лишь за неделю до события. Роды произошли вчера, Розовская подарила возлюбленному сына в православный праздник Пасхи. О том, что это случилось, она также известила своих поклонников, опубликовав на своей официальной странице фотохостинга Instagram фотографию с биркой новорожденного.

Известно, что пара живет вместе около пяти лет и уже воспитывает одного ребенка. Это девочка по имени Мирослава, которой скоро стукнет два года. Теперь у нее появился маленький брат. Шведов и Розовская познакомились в театре, который был для них местом работы. Несмотря на то, что для пары это уже второй ребенок, о свадьбе и о том, чтобы зарегистрировать брак, они пока не говорят.