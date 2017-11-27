Маликов редко видит новорожденного сына и бросит его ради заграничного отдыха‍

Как стало известно отечественным СМИ, известный артист Дмитрий Маликов редко видит новорожденного сына, а в скором времени вообще собирается бросить его ради заграничного отдыха‍.

Певец Дмитрий Маликов в настоящее время очень увлечен работой и уделяет ей много времени. Предложений о сотрудничестве у него хватает, поэтому так и получается, однако из-за этих обстоятельств он редко видит новорожденного сына Марка. Артист признается, что пока малыш не очень активен и много времени спит. Чаще всего с ним находится Елена, супруга Дмитрия Маликова. Сам же он часто находится на гастролях, а увидеть сына ему удается изредка по вечерам, когда он в столице.

Между тем, он собирается бросить новорожденного сына ради заграничного отдыха‍. Вместе с друзьями мужского пола он регулярно ездит по разным странам, и этот год не станет исключением. Маликов собирается ехать в Грецию. Он объясняет, что такое время препровождение заряжает его энергией и помогает и дальше держаться бодро в таком насыщенном графике.