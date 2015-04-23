Супруга Петросяна Елена Степаненко рассказала, как похудеть на 46 килограмм

Знаменитая артистка разговорного жанра и супруга комика Евгения Петросяна Елена Степаненко рассказала, как похудеть на 46 килограмм всего за полгода. Таких успехов она достигла сама и поспешила поделиться своим секретом.

Накануне известная российская артистка Елена Степаненко дала интервью для одного из отечественных СМИ, в ходе которого рассказала о методиках, которые помогли ей похудеть на целых 46 килограмм. По ее словам, главное здесь - внимательно слушать, чего на самом деле хочет организм и не переедать. С молодости артистка занималась спортом, однако в последнее время времени для регулярных занятий не находит. Тем не менее, желание похудеть было, и она нашла для этого способ. Степаненко решила наладить свой рацион питания и ей удалось достигнуть цели всего за полгода.

Так, она советует питаться до шести раз в день, однако объем пищи для каждого приема, соответственно, должен быть в разы меньше - одна порция должна помещаться на ладони. Кроме того, не нужно делать перекус, когда организм его не требует. Если чувствуется голод, Степаненко советует вначале попить, и тогда, возможно, человек поймет, что ему просто не хватало воды.